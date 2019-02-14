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07:32

Маршрут автобуса №158 изменили из-за дорожных работ

транспорт город

07:32

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Маршрут автобуса №158 изменили в связи с проведением дорожных работ на Садовнической улице.

"До их окончания изменен маршрут автобуса № 158 "3-й Павелецкий проезд – Метро "Лубянка", – говорится в сообщении ГУП "Мосгортранс".

Отмечается, что между Садовым кольцом и Большим Москворецким мостом в сторону "Лубянки" автобусы едут по Космодамианской набережной и останавливаются в районе дома 16 по Раушской набережной.

Таким образом, автобус временно не обслуживает остановки "Большой Краснохолмский мост", "Садовнический переулок", "Комиссариатский переулок", "Садовническая улица" и "2-й Раушский переулок".

13 февраля из-за непогоды в Москве запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта.

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транспорт город

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