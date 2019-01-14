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16:25

Новая станция метро появится на красной ветке в 2022 году

транспорт метро

16:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Власти Москвы приняли решение продлить Сокольническую линию метро на 2,6 километра. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщает Агентство "Москва".

Новая станция будет называться "Потапово" и разместится в поселке Коммунарка в районе улицы Потаповская Роща. Ее откроют не ранее 2022 года.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и примыкающего к ней района Южное Бутово.

Ранее стало известно, что новый участок Сокольнической линии метро в ТиНАО откроется для пассажиров к началу лета. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе технического пуска на участке от станции "Филатов Луг" до станции "Коммунарка".

"В мае месяце будет запущена для пассажиров", – отметил мэр. Прокладка инженерных коммуникаций на данном участке должна быть завершена в течение нескольких месяцев.

На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Планируется, что продление красной ветки метро в Коммунарку сократит время поездок жителей ТиНАО по городу до 1 часа в день. Это также позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселений Московский и Сосенское, обеспечить безопасный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО.

Новый участок Сокольнической линии метро планируют запустить в мае

транспорт метро

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