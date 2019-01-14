Тепло и комфортно: подогретый пол и климат-контроль появятся в ТПУ "Окружная"

В помещениях транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная" планируют установить систему климат-контроля, а также нагреватели пола с инфракрасным излучением. Предполагается, что это повысит комфорт пассажиров в осенне-зимний период, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
"Ежегодно в столице обновляются технические системы на транспортных объектах для того, чтобы сделать поездки москвичей и гостей столицы на общественном транспорте еще комфортнее", – приводятся в сообщении слова главы комитета Валерия Леонова.
Как отмечается, планируется установить нагреватели с инфракрасным излучением, автоматическое управление обогревателями по температуре поверхности пола, сигнализацию и дистанционное включение и отключение системы.
ТПУ объединит пригородные электрички, МЦК, метро и "Аэроэкспресс". Для создания узла были выполнены работы по переносу платформы "Окружная" Савеловского направления МЖД. Вместо старой платформы, расположенной примерно в 260 метрах от Московского центрального кольца, непосредственно над путями МЦК были построены две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. Длина пересадки сократилась в пять раз и составила 50 метров.
Ранее Сергей Собянин назвал транспортно-пересадочный узел "Окружная" новым центром развития севера столицы.
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