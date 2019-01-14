Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:37

Тепло и комфортно: подогретый пол и климат-контроль появятся в ТПУ "Окружная"

транспорт строительство

15:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

В помещениях транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная" планируют установить систему климат-контроля, а также нагреватели пола с инфракрасным излучением. Предполагается, что это повысит комфорт пассажиров в осенне-зимний период, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Ежегодно в столице обновляются технические системы на транспортных объектах для того, чтобы сделать поездки москвичей и гостей столицы на общественном транспорте еще комфортнее", – приводятся в сообщении слова главы комитета Валерия Леонова.

Как отмечается, планируется установить нагреватели с инфракрасным излучением, автоматическое управление обогревателями по температуре поверхности пола, сигнализацию и дистанционное включение и отключение системы.

ТПУ объединит пригородные электрички, МЦК, метро и "Аэроэкспресс". Для создания узла были выполнены работы по переносу платформы "Окружная" Савеловского направления МЖД. Вместо старой платформы, расположенной примерно в 260 метрах от Московского центрального кольца, непосредственно над путями МЦК были построены две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. Длина пересадки сократилась в пять раз и составила 50 метров.

Ранее Сергей Собянин назвал транспортно-пересадочный узел "Окружная" новым центром развития севера столицы.

транспорт строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика