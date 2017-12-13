Движение электричек на Белорусском направлении МЖД ввели в график

Движение пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД ввели в график. Электрички отправляются в рейсы и следуют по расписанию.

"Диспетчерский аппарат МЖД сделал все от него зависящее, чтобы сократить интервалы и как можно быстрее ввести движение в график", – сообщили в пресс-службе Московской железной организм.

Утром сообщалось, что по техническим причинам пригородные поезда следовали с увеличенным интервалом. Это касается составов, следующих как из Москвы, так и обратно.

Самая большая задержка поездов − почти полтора часа − наблюдалась на участке Голицыно − Подольск.