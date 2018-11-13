Два новых маршрута автобусов появятся в Троицке до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Еще два автобусных маршрута заработают в Троицке до конца текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замдиректора ГБУ "МосТрансПроект" Николая Матвеева.

Маршрут №301 пройдет от Промышленной улицы с заездом в поселение Краснопахорское. Им смогут воспользоваться 11 тысяч человек. Прежде всего, это работники технопарка и заводского комплекса "Синикон".

Автобус №302, который будет удобен для 10 тысяч пассажиров, соединит деревню Пучково и микрорайон В Троицка. На его пути предусмотрена промежуточная остановка у храма Казанской иконы Божией матери и Троицкой православной школы.

Направления будут обслуживать шесть автобусов большой вместимости, которые приспособлены для перевозки детских и инвалидных колясок. По расчетам, ежегодный пассажиропоток на новых маршрутах превысит 726 тысяч человек.

Ожидается, что всего до конца года в ТиНАО появится 13 новых маршрутов. Их будут обслуживать коммерческие перевозчики, которые работают по государственному контракту. Оплачивать проезд в таких автобусах можно будет с помощью "Тройки" и социальной карты.

Ранее стало известно, что автобус "С13" изменитсвой маршрут из-за строительства станции метро "Улица Новаторов". На время проведения работ участок улицы Новаторов от Ленинского проспекта до улицы Воронцовские Пруды будет закрыт. Автобусы будут объезжать по Ленинскому проспекту, далее – по улицам Академика Пилюгина, Архитектора Власова, Воронцовские Пруды, затем поворот на улицу Новаторов.