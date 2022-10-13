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11:48

Транспорт

Количество паромов в Керченском проливе увеличили до шести

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал, что количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, было увеличено до шести.

"Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных (машин. – Прим. ред.)", – передает ТАСС его слова.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось, тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

Минтранс РФ сообщил о ликвидации заторов у Крымского моста

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
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