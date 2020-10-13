В МЖД опровергли эвакуацию людей из Курского вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Московская железная дорога опровергла сообщения об эвакуации на Курском вокзале, передает Агентство "Москва".

МЧС России проводит в здании вокзала и на прилегающих территориях специальную санитарную обработку.

"Никакой эвакуации вокзала не было", – говорится в сообщении. Вокзал работает в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС организуют повторную дезинфекцию трех вокзалов Москвы специальными растворами.

13 октября планировалось продезинфицировать Курский вокзал. На 14 октября запланированы работы на Киевском вокзале, а 15 октября специалисты посетят Ярославский вокзал. Обработке подвергнут основные здания транспортных узлов, перроны, входные группы, лифты и эскалаторы.