Lufthansa меняет обращение "дамы и господа" на гендерно-нейтральные

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Крупнейший авиаперевозчик Европы Lufthansa планирует отказаться от обращения "дамы и господа" на борту своих рейсов, заменив его гендерно-нейтральными формами приветствия. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на представителя компании.

В пресс-службе подчеркнули, что компания заботится о комфорте всех пассажиров, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина. В качестве примера удачных формулировок там привели "дорогие гости" или "доброе утро/добрый вечер".

Правила начнут вводить постепенно. Они затронут рейсы флагманского перевозчика Германии Lufthansa, а также входящие в концерн компании Swiss, Austrian, Brussels и Eurowings airlines.

Ранее стало известно, что за лучшие мужскую и женскую роли на Берлинском международном кинофестивале Berlinale теперь вручают гендерно-нейтральные награды.

