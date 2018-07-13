Более 40 компенсационных автобусов будут ходить на время закрытия голубой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 40 бесплатных автобусов будут перевозить пассажиров Филевской линии метро на время закрытия участка между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщает Агентство "Москва".

14 и 15 июля для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. Первый обеспечит проезд между "Киевской" и "Кунцевской". Автобусы будут следовать с остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет "Багратионовскую" и "Фили".

Автобусы будут работать с 5:00 до 2:00 с интервалами не более двух минут. Информацию о дополнительных маршрутах пассажиры найдут на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Помимо этого, у временно закрытых станций будут дежурить около 100 сотрудников Мосгортранса, которые помогут найти место посадки в автобус.

Движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" из-за ремонта будет приостановлено 14 и 15 июля.

Будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

В штатном режиме подземка возобновит работу утром 16 июля. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца.