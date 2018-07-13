Более 40 компенсационных автобусов будут ходить на время закрытия голубой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Более 40 бесплатных автобусов будут перевозить пассажиров Филевской линии метро на время закрытия участка между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщает Агентство "Москва".
14 и 15 июля для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. Первый обеспечит проезд между "Киевской" и "Кунцевской". Автобусы будут следовать с остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет "Багратионовскую" и "Фили".
Автобусы будут работать с 5:00 до 2:00 с интервалами не более двух минут. Информацию о дополнительных маршрутах пассажиры найдут на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Помимо этого, у временно закрытых станций будут дежурить около 100 сотрудников Мосгортранса, которые помогут найти место посадки в автобус.
Движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" из-за ремонта будет приостановлено 14 и 15 июля.
Будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".
В штатном режиме подземка возобновит работу утром 16 июля. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца.
Участок Филевской линии метро между "Киевской" и "Кунцевской" закроют 14 и 15 июля
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