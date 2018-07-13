Обновленные к празднику "Единый" и "Тройка" поступили в кассы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Ко Дню московского транспорта в кассах метро начали продавать праздничные билеты "Единый" и карты "Тройка", передает Агентство "Москва". День московского транспорта отметят 14 июля.
Как рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, билеты "Единый" и карты "Тройка", посвященные Дню московского транспорта, поступили в кассы.
Обновленную карту "Тройка" выпустили тиражом 20 тысяч экземпляров, "Единых" билетов на одну, две, 20 и 40 поездок – в количестве 400 тысяч штук.
На лицевой стороне праздничной "Тройки" изображен трамвай нового поколения "Витязь-М" в панораме городских улиц.
На "Едином" разместили праздничную надпись – "День московского транспорта 14 июля 2018". Обе новинки изготовлены в красно-белой палитре.
Тематические проездные должны напомнить пассажирам об истории развития столичного транспорта, сообщил Ликсутов.
В июне была запущена программа лояльности "Тройки". Пассажирам нужно лишь зарегистрироваться в программе и использовать билет "Кошелек". Теперь можно копить бонусы и получать скидки.
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