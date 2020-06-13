В Москве задержано почти 40 авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По данным сервиса, наибольшее количество корректировок расписания произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 19 рейсов и задержали еще 4.

Во Внуково перенесли время вылета 3 рейсов. Еще 4 самолета не взлетят вовсе.

В свою очередь, в воздушной гавани Шереметьево отменили 6 рейсов.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы. Причины изменений в расписании не сообщались.