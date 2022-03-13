Более 80 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 83 рейса.

Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 4 рейса. При этом 31 самолет там не взлетит вовсе.

В аэропорту Домодедово известно об отмене 25 взлетов.

В свою очередь, в Шереметьево 2 рейса задержали и 21 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили почти 120 рейсов. Больше всего корректировок было внесено в расписание Внуково и Шереметьево.