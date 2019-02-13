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18:53

Круглосуточный режим регистрации транспорта в Москве могут отменить

транспорт авто

18:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглосуточный режим регистрации транспорта в Москве могут отменить. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции столицы Виктор Коваленко.

"Мы переходили и на суточный режим приема граждан. Но сейчас понимаем, что, наверное, в этом нет уже необходимости, потому что нагрузка ночью, где-то 14% от того, что мы нарабатывали раньше", – пояснил он, передает РИА Новости.

При этом Коваленко отметил, что в случае отмены возникнут проблемы у владельцев грузовиков, которым запрещено въезжать в пределы МКАД в дневное время. Поэтому в настоящий момент вопрос находится на стадии обсуждения.

Сейчас постановка на учет в ГИБДД круглосуточно возможна в нескольких отделениях Москвы.

транспорт авто

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