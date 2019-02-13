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08:43

Более 400 человек прошли обучение в мотошколе Мосгортранса

транспорт

08:43

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 400 человек прошли подготовку в мотошколе ГУП "Мосгортранс" в прошлом году. Ученики узнали основы вождения мотоцикла и правила безопасности езды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В том числе их научили различным трюкам, например езде только на переднем или только на заднем колесе мотоцикла. Почти 180 человек получили после завершения курсов права категории А", – говорится в сообщении.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что крытые автодромы и мотодром Мосгортранса считаются лучшими в столице.

"Учиться могут как новички, так и водители, которые имеют навыки управления мотоциклом", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

В детской секции мотошколы в 2018 году обучались более 70 человек. Пройти курс могут дети от пяти лет, умеющие ездить на двухколесном велосипеде. Количество индивидуальных уроков выбирает сам ребенок и его родители. Уточняется, что права можно получить только с 18 лет, поэтому курсы предназначены именно для знакомства с этим транспортом.

Записаться на обучение можно по телефону или электронной почте: 8 (499) 723-17-18, 8 (910) 499-40-02, motoshkola@mosgortrans.ru. Занятия платные.

Мотошкола "Мосгортранса" начала работу в столице

транспорт

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