Оксана Федорова будет поздравлять пассажиров аэроэкспрессов с Новым годом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В поездах "Аэроэкспресса" с 12 декабря начнут транслировать видеопоздравление президента благотворительного фонда "Спешите делать добро!", Мисс Вселенной и телеведущей Оксаны Федоровой, сообщает Агентство "Москва".
Она поздравит пассажиров с наступающими новогодними праздниками, а также расскажет об акции "Проезд для детей за 1 рубль", которая проходит с 1 декабря по 15 января на всех направлениях движения аэроэкспрессов.
Право на проезд за символическую плату получили все дети в возрасте до 14 лет. Для этого нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах "Аэроэкспресса" в аэропортах и на вокзалах.
Праздничное предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях.
Помимо этого, каждый пассажир "Аэроэкспресса" сможет принять участие в программе адресной помощи детям "Я хочу помочь". Надо лишь отправить SMS со словом "Вселенная" и суммой пожертвования на номер 3434, например "Вселенная 100".
Ранее оплата билетов на поезда "Аэроэкспресса" стала доступна для пользователей Googlе Pay. Бесконтактная оплата с помощью платежной системы Google возможна также на турникетах "Аэроэкспресс" в терминалах компании.
Осенью 2018 года компания зафиксировала рост популярности мобильного приложения на 27% по сравнению с 2017 годом. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сервис "Аэроэкспресс" вошел в тройку самых востребованных транспортных мобильных приложений у жителей столицы.
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