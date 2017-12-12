В Госдуме предложили разрешить туристическим автобусам ездить по выделенкам

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова попросила у министра транспорта Максима Соколова разрешить туристическим автобусам ездить по выделенной полосе.
В письме депутат подчеркнула, что туристам на обзорных экскурсиях приходится стоять в пробках и терять время, потому что сейчас им запрещено передвигаться по выделенкам, передает RT.
"Помимо этого, турист не видит достопримечательности страны, уникальные архитектурные здания и сооружения, так как таким автобусам также запрещено стоять в остановочных карманах. Все это отрицательно сказывается на туристическом имидже региона и посещаемости городов туристами", – объясняет Кувшинова.
Депутат рассчитывает, что поправка в постановление правительства России "О правилах дорожного движения" повысит качество работы туристических компаний.
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