Медведев поручил проиндексировать тарифы РЖД на перевозки грузов

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Премьер Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе проиндексировать тарифы РЖД на грузоперевозки и услуги в 2018 году на 3,9 процента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.

Тарифы на услуги инфраструктуры для пассажиров в поездах дальнего следования и электричках кабмин порекомендовал не повышать. Помимо этого, Медведев поручил определить ежегодный темп роста тарифов на грузоперевозки в 2019–2025 годах на уровне инфляции минус 0,1 процентного пункта.

При этом компания продолжит предоставлять долгосрочные скидки на перевозку грузов в размере до 50 процентов.