В Turkish Airlines подтвердили информацию об отказе перевозки граждан Сирии и Ирака

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines подтвердила распространенную ранее польскими властями информацию, что перевозчик не будет принимать граждан Ирака, Йемена и Сирии на рейсы до Минска. Об этом сообщает ТАСС.

"На авиарейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран. Исключение составят только держатели дипломатических паспортов", – заявили в компании.

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также сообщил о прекращении допуска граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы из Турции в Белоруссию.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что авиакомпания Turkish Airlines на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе пообещала не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.