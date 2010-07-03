Аэропорты столицы задерживают и отменяют вылеты самолетов

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В столичных аэропортах сообщили о задержках и отменах рейсов. Всего изменения затронули 15 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Известно, что в аэропорту Внуково оказались задержаны два рейса. При этом в Домодедово заявили об отмене трех самолетов.
В воздушной гавани Шереметьево уведомили о переносе 10 вылетов.
О причинах изменений в расписании не сообщается.
Ранее аэропорты Москвы также отменяли и задерживали вылеты лайнеров. Изменения затронули более 20 рейсов.