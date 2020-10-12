Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре снизился почти на треть

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Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в сентябре 2020 года на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Так, за первый месяц осени было перевезено 8,65 миллиона человек. При этом на авиакомпанию "Сибирь" пришлось 1,43 миллиона пассажиров. В прошлом году этот показатель компании S7 составил на 4,8 процента меньше (отмечается, что с начала 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус").

Компания "Аэрофлот" обслужила 1,32 миллиона пассажиров в этом году, что на 59,5 процента меньше, чем годом ранее. Авиакомпания "Победа" перевезла 1,14 миллиона человек. Это на 17,8 процента больше прошлогодних показателей. "Россией" воспользовались 882 тысячи пассажиров (– 32,6 процента), "Уральскими авиалиниями" – 889 тысяч человек (– 10,6 процента).



Суммарно за 9 месяцев текущего года перевезено порядка 52,56 миллиона человек, что на 47 процентов ниже показателей аналогичного периода в прошлом году.

Ранее Росавиация выдала допуски на выполнение регулярных полетов российским авиакомпаниям по 169 международным маршрутам. Авиакомпаниям выдали еще более 20 допусков для выполнения чартерных полетов. Допуски получены в том числе в те страны, с которыми не возобновлено авиасообщение.

