Станция "Пресня" появится в составе Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В составе строящейся Рублево-Архангельской ветки метро появится станция "Пресня", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас специалисты прорабатывают возможность возвести эту станцию между станциями "Народного ополчения" и "Шелепиха".
"Ориентировочное название – "Пресня". Думаю, в течение 2020 года пройдем этап планировки", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Рублево-Архангельская линия метро соединит Большую кольцевую линию с Арбатско-Покровкой линией подземки. Протяженность ветки составит около 17 километров, на ней расположатся семь станций метро.
Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.
В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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