Сотрудники "ВИМ-Авиа" найдут новую работу с помощью Росавиации

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Более 90 авиапредприятий России направят Росавиации сведения о наличии свободных мест для трудоустройства сотрудников "ВИМ-Авиа". Соответствующие запросы на предоставление данных агентство разослало накануне.

В Росавиации, исходя из полученной информации, будут формировать предложения по трудоустройству бывшего персонала "ВИМ-Авиа". В агентстве планируют найти работу для летного, кабинного и инженерно-технического состава авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Отметим, в конце сентября глава Минтранса Максим Соколов заявил, что в случае банкротства "ВИМ-Авиа" ее сотрудники будут трудоустроены.

Ранее "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. В результате 38 тыс. пассажиров, купивших билеты на рейсы авиакомпании, застряли в аэропортах. Следственный комитет возбудил в отношении руководителей авиакомпании уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").