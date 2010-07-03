В Шереметьево опровергли сообщение о столкновении самолета с птицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщение СМИ о столкновении самолета авиакомпании "Аэрофлот" с чайкой в Шереметьево не соответствует действительности, сообщает пресс-служба аэропорта.

Как уточняется, инцидент произошел в другом аэропорту.

"Данная информация не соответствует действительности, а видеозапись, размещенная в публикации, была сделана в другом аэропорту страны", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что речь о сообщении, которое было размещено на одном из информационных порталов 11 сентября.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта России объявило тендер на проведение научно-исследовательской работы по регулированию орнитологической безопасности полетов гражданской авиации. Цена контракта составляет 5,6 миллиона рублей.

15 августа самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту А321 находились 226 пассажиров. В авиакомпании сказали, что причиной ЧП стало попадание стаи чаек в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала в штатном режиме.