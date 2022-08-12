Ожидание для пересечения границы Эстонии с РФ может составить до 25 часов

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На границе Эстонии с Россией зафиксировали около 750 легковых машин, ожидающих проезда в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы бронирования по пересечению государственной границы Эстонии GoSwift.

Известно, что еще более 300 машин стоят в живой очереди. На портале системы уточнили, что в некоторых случаях водители могут ожидать проезда до 25 часов.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой.

При этом глава ведомства Урмас Рейнсалу уточнил, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Под санкции не подпадут люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, и близкие родственники граждан страны или обладатели постоянного вида на жительство в республике.

До этого о длительном пересечении границы Эстонии с РФ сообщила актриса Агата Муцениеце. Ей удалось въехать в РФ после двух часов ожидания.

