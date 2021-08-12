Шойгу запустил реконструкцию БАМа

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава Минобороны России Сергей Шойгу запустил реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ремонт пройдет на участке протяженностью 340 километров между станциями Улак и Февральск. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали", – заявил Шойгу.
После завершения реконструкции дороги транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Введение ее в эксплуатацию должно нарастить пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.
Ранее в РЖД рассказали о перспективах развития БАМа. Стоимость третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали составит от 350 до 700 миллиардов рублей. Уточняется, что первый этап полигона стартовал в 2013 году. Он позволяет перевозить в восточном направлении 144 миллиона тонн.
Замгендиректора РЖД Андрей Макаров отметил, что к реконструкции БАМа РЖД привлекают военных строителей. Это связано в том числе с дефицитом рабочей силы на проекте.
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