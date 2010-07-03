Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

В столичной воздушной гавани Внуково задержали три рейса. В Домодедове 11 вылетов перенесли и шесть отменили.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево сообщили о задержке двух рейсов.

Ранее в столице было задержано и отменено более 30 рейсов. О причинах изменений в расписании также не сообщалось.