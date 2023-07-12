Рейсы в сообщении с Черноморским курортом осуществляются в штатном режиме

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Движение поездов в сообщении с Черноморским курортом проходит в штатном режиме, передает телеграм-канал РЖД.

Несмотря на погодные условия, электрички вдоль побережья и поезда дальнего следования выполняют рейсы в полном объеме в соответствии с графиком.

"В связи с непростыми погодными условиями внимательно контролируем обстановку на нашей инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Уточнить какую-либо информацию о расписании поездов можно по телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Ранее сообщалось, что в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне сильных ливней. В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи