11:04Транспорт
Рейсы в сообщении с Черноморским курортом осуществляются в штатном режиме
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Движение поездов в сообщении с Черноморским курортом проходит в штатном режиме, передает телеграм-канал РЖД.
Несмотря на погодные условия, электрички вдоль побережья и поезда дальнего следования выполняют рейсы в полном объеме в соответствии с графиком.
"В связи с непростыми погодными условиями внимательно контролируем обстановку на нашей инфраструктуре", – говорится в сообщении.
Уточнить какую-либо информацию о расписании поездов можно по телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.
Ранее сообщалось, что в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне сильных ливней. В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.
Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи
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