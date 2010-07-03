Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта в районе "ВТБ Арена" ограничат 13 июня из-за проведения концерта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Водители не смогут проехать по Театральной аллеи и Милицейскому переулку с 17:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:00. В этот же день с 17:00 до 23:00 будет ограничено движение по правой полосе на Ленинградском проспекте от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

Ранее сообщалось, что 12 июня из-за празднования Дня России перекроют ряд улиц. С 21:15 и до окончания праздничных мероприятий движение будет перекрыто на Кремлевской и Москворецкой набережных до Китайгородского проезда.

Также водители не смогу проехать в ночь на 12 июня по Беговой аллее, 1-у и 2-у Боткинским проездам. Ограничения связаны с ежегодными скачками на приз президента России. Движение запустят после завершения скачек, начало которых запланировано на 15:00.

