Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта в районе "ВТБ Арена" ограничат 13 июня из-за проведения концерта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.
Водители не смогут проехать по Театральной аллеи и Милицейскому переулку с 17:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:00. В этот же день с 17:00 до 23:00 будет ограничено движение по правой полосе на Ленинградском проспекте от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.
Ранее сообщалось, что 12 июня из-за празднования Дня России перекроют ряд улиц. С 21:15 и до окончания праздничных мероприятий движение будет перекрыто на Кремлевской и Москворецкой набережных до Китайгородского проезда.
Также водители не смогу проехать в ночь на 12 июня по Беговой аллее, 1-у и 2-у Боткинским проездам. Ограничения связаны с ежегодными скачками на приз президента России. Движение запустят после завершения скачек, начало которых запланировано на 15:00.
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