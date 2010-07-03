Российский флаг из билетов "Единый" появился в московском метро

Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в столичной подземке в День России, сообщает Агентство "Москва".
Триколор состоит из 750 тысяч использованных билетов белого, синего и красного цветов. Посмотреть на него можно в аванзале станции "Курская".
Кроме того, 12 июня на стойках "Живое общение" пассажирам метро в честь праздника будут дарить флажки – уменьшенные копии триколора, а также значки с государственной символикой.
С концертом на "Курской" выступит участник проекта "Музыка в метро" – инструментальный коллектив Fortuna Brass Band. На других площадках проекта 12 июня солисты и коллективы исполнят патриотические песни и композиции.
Город к празднику украсили 650 плакатами в едином стиле. На 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и № 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видео. На домах-книжках на Новом Арбате включена архитектурно-художественная подсветка.
Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты украшены декоративными флагами. Празднично оформлен фасад здания Госдумы на Охотном Ряду.
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