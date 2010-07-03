Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что во Внукове задержано 4 рейса, в Домодедове 2 рейса задержали и 8 отменили. Аэропорт Шереметьево задержал 7 рейсов и отменил один вылет.

Ранее стало известно, что после катастрофы лайнера "Саратовских авиалиний" более 60 пилотов лишились лицензий.