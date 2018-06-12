Карты "Тройка" с изображением электродепо "Лихоборы" появилась в продаже в метро

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ограниченная серия карт "Тройка" с изображением электродепо "Лихоборы" поступила в продажу в столичном метро, сообщает пресс-служба подземки.

"Мы приготовили два вида "Троек" с разными пейзажными фотографиями нового электродепо на лицевой стороне. В продажу поступили пять тысяч карт с одним снимком и столько же "Троек" с другим", – цитирует представителей метрополитена ТАСС. Отмечается, что купить проездной можно на станциях "Лихоборы", "Селигерская", "Окружная" и "Петровско-Разумовская".

Новое электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена открылось 11 июня. Оно будет обслуживать современные модели поездов. Общая площадь зданий и сооружений электродепо составляет 85,7 тысячи квадратных метров.

Столичная подземка регулярно выпускает тематические проездные "Единый" и лимитированные серии карт "Тройка" в честь различных событий. В конце мая в метро выпустили миллион проездных, на которых нарисован мяч, летящий в ворота. В продаже на информационных стойках и сувенирных лавках можно приобрести тематические брелоки.