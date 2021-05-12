Ряд электричек Рижского направления МЖД следует с задержками в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Некоторые пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с задержками в сторону столицы по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что специалисты делают все необходимое для того, чтобы сократить опоздание задержанных электричек.
2 мая в районе Сергиева Посада произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Из-за случившегося задерживалась пригородная электричка Ярославского направления Московской железной дороги.
В аварии никто не пострадал. В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.