Ряд электричек Рижского направления МЖД следует с задержками в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Некоторые пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с задержками в сторону столицы по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты делают все необходимое для того, чтобы сократить опоздание задержанных электричек.

2 мая в районе Сергиева Посада произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Из-за случившегося задерживалась пригородная электричка Ярославского направления Московской железной дороги.

В аварии никто не пострадал. В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

