Движение ограничат на участке Дмитровского шоссе до 15 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На участке Дмитровского шоссе в районе Западное Дегунино ограничат движение. Изменение схемы связано со строительными работами.

"Ограничения будут действовать на Дмитровском шоссе на участке от дома 67 до дома 75 на одной полосе в каждом направлении с 15 мая по 15 июля", – цитирует Агентство "Москва" представителя информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ранее сообщалось, что временные ограничения движения введут в семи округах столицы с 13 мая. Схему движения изменят из-за инженерных работ и перекладки газопровода. В частности, до 8 июня движение ограничат по одной полосе в Духовском переулке. Во время работ там нельзя будет парковаться.

