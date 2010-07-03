Движение на съезде с улицы Земляной Вал ограничат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На съезде с улицы Земляной Вал на Серебряническую набережную ограничат движение с 15 мая по 1 августа. Схему движения скорректируют из-за реконструкции дорожного покрытия.

Ограничение будет действовать по двум полосам, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информационном центр транспортного комплекса столицы.

Также с 15 мая по 1 июня в связи с проведением инженерных работ движение ограничат в Рязанском проезде, Рязанском переулке и улицах Новорязанская и Новая Басманная. Оно будет введено на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что с 13 мая ограничение движения круглосуточно будет действовать в районах Даниловский и Замоскворечье.

