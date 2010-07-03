Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
С 15:00 до 15:35 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская – от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. Отрезок этого переулка перекроют от Малой Грузинской до Пресненского Вала с 15:35 до 16:15.
С 16:15 до 16:50 нельзя будет проехать на отрезке Пресненского Вала от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина, а с 16:50 до 17:30 ограничения будут действовать на улице Климашкина – от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.
Ранее сообщалось об ограничении движения на участке 3-го Автозаводского проезда и на улице Щербаковская из-за инженерных работ. Ограничения на участке 3-го Автозаводского проезда в районе владения 13 будут действовать по 21 мая.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.