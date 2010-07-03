Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 15:00 до 15:35 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская – от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. Отрезок этого переулка перекроют от Малой Грузинской до Пресненского Вала с 15:35 до 16:15.

С 16:15 до 16:50 нельзя будет проехать на отрезке Пресненского Вала от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина, а с 16:50 до 17:30 ограничения будут действовать на улице Климашкина – от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке 3-го Автозаводского проезда и на улице Щербаковская из-за инженерных работ. Ограничения на участке 3-го Автозаводского проезда в районе владения 13 будут действовать по 21 мая.