Рейс Utair из Сургута в Москву задерживается по техническим причинам

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Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Москву задерживается по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Рейс регулярный. Планируемое время вылета 12 марта в 13:40. Предварительная причина задержки рейса – техническая неисправность судна", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на рейс зарегистрированы 126 пассажиров. Из них 15 – это дети. Исполнение прав пассажиров контролирует Сургутская транспортная прокуратура.

Ранее почти 120 рейсов задержали и отменили в Москве. Корректировки произошли в трех столичных аэропортах. Наибольшее количество изменений в расписании наблюдается во Внуково. Там задержали 5 рейсов и отменили 38.