Тематические "Тройки" ко Дню всех влюбленных поступят в продажу в метро

Фото: Дептранс Москвы

Тематические карты "Тройка", которые приурочены ко Дню всех влюбленных, поступят в продажу в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Приобрести проездные москвичи и гости столицы смогут 14 февраля. " 14 февраля их можно будет купить во всех кассах внутри Кольцевой линии. Это те же карты, которые мы разыгрываем на нашем лендинге", – заявили в пресс-службе Дептранса города.

Ранее говорилось, что ВДНХ подготовила тематическую программу ко Дню святого Валентина. Для гостей мероприятия разработали шоу, концерты и мастер-классы.

Кроме того, пассажиры подземки смогут отправить валентинки на стойках "Живое общение". Сделать это можно с 10 до 14 февраля.