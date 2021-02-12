Эксперт дал советы автомобилистам в связи со снегопадом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности необходимо соблюдать автомобилистам во время сильного снегопада. Об этом сообщает RT.

По его словам, в первую очередь нужно постараться не выезжать в такую погоду на личном транспорте, но если такой возможности нет, то необходимо медленно разогреть двигатель в движении.

"Самое основное в потоке – это, конечно, соблюдать дистанцию", – отметил Хайцеэр.

Также он напомнил, что нужно проверить щетки и наличие незамерзающей жидкости.

"Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло – все это тоже надо всегда проверять, не выезжать в неисправном состоянии", – добавил он.

Хайцеэр отметил, что если предстоит длительная поездка, то нужно взять с собой теплые вещи, керогаз, запас еды и термос.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что для уборки снега в Москве задействовано 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он попросил водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн.

Также Бирюков призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт, если же нет такой возможности, то неукоснительно соблюдать скоростной режим на дороге, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

