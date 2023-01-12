Проект об обязательном уровне локализации деталей такси разработали в Совфеде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, предоставляющий правительству вводить обязательный для работы в России уровень локализации для комплектующих такси. Об этом сообщает ТАСС.

"Предлагается внести изменение в закон, предусматривающее предоставление правительству РФ права устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кутепов считает, что внесение изменения в законодательство приведет к дополнительному стимулированию спроса со стороны таксомоторной отрасли на отечественные автомобили. Сенатор заявляет, что спрос на автомобили будет на высоком уровне, так как машины в парках такси имеет смысл обновлять каждые три года.

По словам сенатора, если законопроект будет принят, то он сформирует значительный рынок сбыта для отечественных автопроизводителей. Кутепов также подчеркивает, что предлагаемая мера простимулирует зарубежных автопроизводителей максимально локализовать производства в России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Согласно нему, водителями такси не смогут работать люди с более чем тремя неоплаченными штрафами.

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