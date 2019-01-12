Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах Москвы задержали и отменили 50 рейсов. Такие данные опубликовал сервис "Яндекс.Расписания".

По информации сервиса, во Внукове задержано 19 рейсов и еще девять − отменено. В аэропорту Домодедово задерживаются три рейса, отменены десять. Кроме того, девять рейсов пришлось задержать в Шереметьеве.

В субботу, 12 января, сотрудники ЦОДД рекомендовали водителям временно пересесть на городской транспорт из-за надвигающегося на столицу снегопада, По этой же причине синоптики объявили на 12 января желтый уровень погодной опасности.