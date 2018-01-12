Северное сияние увидят пассажиры на станции метро "Беломорская"

12 января, 17:44
Фото: stroi.mos.ru
Северное сияние появится в дизайне станции "Беломорская" Замоскворецкой линии столичного метро.
Фон окрашенного бетонного потолка в пассажирском вестибюле будет темно-синим. За сетчатым потолком разместят светодиодные ленты. Нижнюю часть путевых стен выполнят в белом цвете, сообщает Стройкомплекс Москвы.
О полярных ночах напомнят верх и часть потолка над путями, покрытые краской "ночное небо" темно-синего цвета. Подвесные потолки цвета морской волны вызовут ассоциации с морем, а облицованные белым мрамором колонны и стены – со снегом.
Полы облицуют серым "сибирским". На платформе также появится панно с достопримечательностями Беломорья: Соловецким монастырем, ансамблем Кижи и пейзажами севера. Достроить станцию собираются к концу 2018 – началу 2019 года.
Всего в 2018 году планируют открыть свыше 20 станций подземки, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. А в конце 2017-го Сергей Собянин открыл станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии: между ней и "Речным вокзалом" откроют "Беломорскую".
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