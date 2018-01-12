Полиция опровергла сообщения о "заминированном поезде" на границе с Украиной

12 января, 14:27
Фото: ТАСС/Елена Нагорных
Информацию о прибытии "заминированного поезда" на станцию в Белгородской области опровергли в транспортной полиции.
Правоохранители обнаружили на месте происшествия старую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. В МВД пояснили, что снаряд никак не угрожал движению состава, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что на станцию Валуйки-Сортировочные неподалеку от границы с Украиной прибыл "заминированный поезд".
Накануне Нового года в полицию поступило более 50 анонимных звонков о минировании объектов в разных городах России. Неизвестные сообщали о бомбах в ТЦ, фитнес-клубах и бассейнах, аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и гостиницах.
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