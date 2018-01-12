Полиция опровергла сообщения о "заминированном поезде" на границе с Украиной

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Информацию о прибытии "заминированного поезда" на станцию в Белгородской области опровергли в транспортной полиции.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия старую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. В МВД пояснили, что снаряд никак не угрожал движению состава, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что на станцию Валуйки-Сортировочные неподалеку от границы с Украиной прибыл "заминированный поезд".

Накануне Нового года в полицию поступило более 50 анонимных звонков о минировании объектов в разных городах России. Неизвестные сообщали о бомбах в ТЦ, фитнес-клубах и бассейнах, аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и гостиницах.