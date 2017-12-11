Авиасообщение между Москвой и Каиром могут возобновить в начале февраля

Фото: ТАСС/AP/Petros Karadjias

Россия готова подписать протокол о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов. По его словам, снятие ограничений на рейсы ожидается в начале февраля.

"Дам осторожный прогноз: в начале февраля", – ответил министр на вопрос, когда может возобновиться авиасообщение между городами, сообщает ТАСС.

Соколов отметил, что срок подписания межправительственного протокола "зависит в первую очередь от египетской стороны".

Ранее сообщалось, что авиасообщение может быть возобновлено до конца текущего года. Аэропорт Каира уже прошел проверку, и один терминал получил положительную оценку.

Полеты в Египет прекратили после теракта на борту самолета "Когалымавиа" в 2015 году. Тогда погибли 224 человека.