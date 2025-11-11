Губернатор Краснодарского края рассказал о ситуации с паромом Seabridge

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена для приема грузопассажирских судов по типу парома Seabridge. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Кроме того, маршруты следования транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи, что, по словам губернатора, может негативно сказаться на туристической привлекательности города.

Паром Seabridge выполнял первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон – Сочи. Он прибыл к российскому порту 6 ноября, но не смог высадить 20 пассажиров, включая 18 россиян.

В результате чего судно простояло в ожидании почти трое суток и вернулось в Трабзон. Стало известно, что паром не смог получить разрешение ФСБ на швартовку.