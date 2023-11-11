Казахстан ввел электронную очередь для транспорта на границе с РФ

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Власти Казахстана ввели электронную очередь для транспорта на границе с Россией на пункте пропуска Бидаик в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана.

Уточняется, что пилотный проект по использованию электронной очереди запущен с 1 ноября этого года.

По данным КГД казахстанского Минфина, с начала старта пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые машины, из них 79 автомобилей поехали в РФ, 44 – прибудут на пропускной пункт согласно очереди.

Отмечается, что не имеющими нарушений перевозчиками введение электронной очереди было принято позитивно, также сообщается об оперативности пересечения границы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на 2024–2026 год. Так, был подписан меморандум о совместной работе между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ. Кроме того, между Минтуризма Казахстана и Минспорта РФ заключен план развития сотрудничества на ближайшие годы.

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