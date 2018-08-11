Подуличный переход между вестибюлями станции "Лубянка" закрыли на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подуличный переход между вестибюлями станции "Лубянка" Сокольнической линии метро закрыли на ремонт, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о переходе, который ведет от Центрального детского магазина до дома 12 по Никольской улице.

Работы по обновлению инфраструктуры перехода будут вестись все выходные вплоть до открытия метрополитена в понедельник, 13 августа.

Войти на станцию метро "Лубянка" и выйти в город пассажиры могут через оба вестибюля, а сделать переход между ними – только по наземным пешеходным переходам или через платформу станции.