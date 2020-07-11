Свыше 20 вылетов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Отмены и задержки рейсов происходят в московских аэропортах. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании затронули свыше 20 вылетов.

В частности, в Домодедово задержали 8 рейсов и отменили 11. Во Внуково изменили время вылета для одного самолета. Еще один лайнер не взлетит вовсе.

При этом в Шереметьево задержан один рейс.

Причины корректировок расписания остаются неизвестными.

Ранее Росавиация направила ряду стран предложения по возобновлению авиарейсов. При этом некоторые из стран уже выслали свои ответы.