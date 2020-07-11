Свыше 20 вылетов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
Отмены и задержки рейсов происходят в московских аэропортах. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что изменения в расписании затронули свыше 20 вылетов.
В частности, в Домодедово задержали 8 рейсов и отменили 11. Во Внуково изменили время вылета для одного самолета. Еще один лайнер не взлетит вовсе.
При этом в Шереметьево задержан один рейс.
Причины корректировок расписания остаются неизвестными.
Ранее Росавиация направила ряду стран предложения по возобновлению авиарейсов. При этом некоторые из стран уже выслали свои ответы.
Роспотребнадзор рекомендовал возобновить полеты в 13 стран