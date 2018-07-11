Новая схема движения будет введена в Зеленограде

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В Зеленограде изменят схему движения. Участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя с 16 июля станет односторонним, сообщает Агентство "Москва".

Решение принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленоградского административного округа.

Одностороннее движение вводится для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности на участке, заключили эксперты.

Организаторы дорожного движения призвали водителей следовать указаниям новых дорожных знаков и быть предельно внимательными.