На Лужнецком мосту ограничили движение до 26 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Лужнецком мосту до 26 июня включительно будет ограничено движение из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Ограничение будет действовать круглосуточно. На участке от Лужнецкой набережной, 10Б, с1, до улицы Косыгина останется одна полоса для проезда общественного транспорта и две – для прочего.

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 мая будет ограничено движение в центре Москвы. В частности, мера коснется трех переулков: Хользунова, Оболенского и Олсуфьевского.

