На съезде с ул. Большая Тульская на ТТК ограничат движение

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На съезде с улицы Большая Тульская на ТТК в сторону улицы Вавилова ограничат движение. Причина – реконструкция дорожного покрытия. Ограничение будет действовать с 15 мая по 15 августа.

Движение будет частично ограничено по одной полосе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Ранее сообщалось, что ограничение движения круглосуточно будет действовать в столичном районе Даниловский с 13 мая по 8 июня. Из-за инженерных работ движение перекроют в Духовском переулке от 10 до 16 дома. Проезд закроют на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Кроме того, по аналогичной причине ограничение будет введено с 13 мая по 1 июня в Замоскворечье на участке Руновского переулка в районе дома 5, строение 1.